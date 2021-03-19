العبادي يوجه طلبا للبرلمان بشأن سعر صرف الدينار

2021/03/19 | 09:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، الجمعة، إن ارتفاع اسعار النفط تدعو الى ضرورة مراجعة سعر صرف الدينار لغرض السيطرة على التضخم.

وقال العبادي في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية، (19 اذار 2021)، إن "تخفيض سعر صرف الدينار انعكس سلبا على المواطنين خصوصا محدودي الدخل".

واضاف انه "مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط خلال الشهر الماضي ادعو مجلس النواب للوقوف مع المواطنين واعادة النظر في سعر صرف الدينار من اجل السيطرة على التضخم".

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