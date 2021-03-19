2021/03/19 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعةاجتاز مانشستر يونايتد الإنجليزي إحدى العقبات الهامة في حملته نحو استعادة لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم، الذي غاب عنه في الأعوام الثلاثة الماضية، بعدما تأهل لدور الثمانية في البطولة القارية، عقب تغلبه 1-0 على مضيفه ميلان الإيطالي، الخميس، في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

وكان لقاء الذهاب الذي أجمع الطرفين، الخميس الماضي، بملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الإنجليزي، قد انتهى بالتعادل 1-1، لينال يونايتد بطاقة الصعود للدور المقبل، بفوزه 2-1 في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ويدين يونايتد بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز إلى الفرنسي بول بوجبا نجمه (البديل)، الذي أحرز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر يونايتد يقصي ميلان ويعبر لربع نهائي الدوري الاوروبي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر يونايتد يقصي ميلان ويعبر لربع نهائي الدوري الاوروبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).