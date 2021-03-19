المالية النيابية: الموازنة جاهزة للتصويت باستثناء فقرة الاقليم

2021/03/19 | 09:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أكد نائب رئيس اللجنة المالية النيابية مثنى السامرائي، أن الموازنة جاهزة للتصويت باستثناء فقرة تتعلق باقليم كردستان.وذكر السامرائي في بيان تلقته /المعلومة/، أن “رئاسة مجلس النواب عقدت اليوم اجتماعاً هاماً ضم اللجنة المالية ورؤساء الكتل السياسية في البرلمان، لإكمال متطلبات تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021”.وبيّن السامرائي أن “الموازنة جاهزة للتصويت متى ما تم عرضها على مجلس النواب وأن فقرة واحدة تتعلق بإقليم كوردستان مازالت تحتاج إلى توافق سياسي بين الكتل السياسية”.

واشار إلى أن “قانون الموازنة سيعرض في الجلسة المقبلة للبرلمان للتصويت عليه، وأن اللجنة ستعقد اجتماعاً اخر قبيل جلسة البرلمان في محاولة أخيرة لتطويق الخلافات حول تلك الفقرة”.انتهى25

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