بسبب سلحفاة… وفاة 19 شخصا في مدغشقر

2021/03/19 | 10:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة توفي 19 شخصا على الأقل، بينهم تسعة أطفال، في مدغشقر نتيجة تسمم غذائي بعد استهلاكهم لحم سلحفاة بحرية، وهو حيوان محميّ.وأودع منذ الاثنين 34 شخصا مستشفى فوتوماندري في شرق الجزيرة، توفي عشرة منهم، وفق ما أعلنت وكالة مراقبة الأمن الصحي والغذائي من دون أن تكشف إن كان بين الضحايا […]

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