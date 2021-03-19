العمليات المشتركة: حماية مشددة على المراكز الامتحانية

2021/03/19 | 10:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلاميأكدت قيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة، حماية المراكز الامتحانية وفق اجراءات امنية مشددة.وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن " القوات الامنية سوف تقوم باتخاذ إجراءات مهمة ومناسبة في حماية المراكز الامتحانية وجعلها امنة حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات بأجواء صحية ملائمة".واشار الى ان " القوات الامنية لديها توجيهات ان تكون هناك حماية مركزة على المراكز الامتحانية وان تكون هناك إجراءات صحية ملائمة للمراكز الامتحانات"، مشيرا الى ان " قيادة العمليات المشتركة جادة في هذا العمل".وحددت وزارة التربية موعد انطلاق امتحانات الكورس الأول ونصف السنة.وقال المكتب الإعلامي لوزارة التربية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية لانطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الاول للدراسة الابتدائية والثانوية".وأشار البيان الى أن "اللجنة الدائمة للامتحانات حددت يوم السبت الموافق الـ20 من شهر آذار لعام 2021 انطلاق تلك الامتحانات".

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