الضاري يتحدث عن ايقونة ‘الظلم’ في العراق: لن اعتبرها محررة!

2021/03/19 | 10:08 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن الأمين العام للمشروع الوطني جمال الضاري، تحفظه على مصطلح "تحرير" منطقة جرف الصخر لعدم عودة اهلها وحقوقهم حتى اللحظة.

وقال الضاري في حديث متلفز تابعه NRT عربية الجمعة (19 اذار 2021)، إن "قضية جرف الصخر اصبحت ايقونة للظلم وهي مدينة اخذتها داعش وتم تحريرها وانا لدي تحفظ على مصطلح تحررت لانه التحرير يعني اعادة الحقوق وجرف الصخر لم يسمح لاهلها بالعودة ولم تعاد لهم حقوقهم لحد الآن".

ورغم مرور فترة ليست بالقصيرة على تشكيل حكومة الكاظمي، لكنها لم تتمكن، من اتخاذ أي خطوة لحل أزمة مدينة جرف الصخر شمال محافظة بابل، جنوبي العراق، التي تسيطر عليها بعض الفصائل المسلحة منذ نهاية عام 2014 وإلى غاية الآن، وتتخذها معقلا رئيسا وتمنع غيرها من دخولها، بما في ذلك قوات الأمن من الجيش والشرطة.

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