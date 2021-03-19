2021/03/19 | 10:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد قائد عمليات البصرة اللواء الركن اكرم صدام مدنف : " ان من اهم اهداف قيادة العمليات حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على آفة النزاعات العشائرية و الوصول الى نقطة النهاية لتلك النزاعات ".وقال قائد العمليات في بيان صحفي :" حققنا تقدما كبيرا في الحد من انتشار المواد المخدرة ونتابع بشكل مباشر منافذ التهريب ونعمل جاهدين على عدم دخول تلك المواد الى داخل الاراضي العراقية ".واضاف :" ان قواتنا الامنية القت القبض ، خلال الفترة الماضية ، على مجموعة كبيرة من المطلوبين للقضاء وصادرت اسلحة مختلفة ضمن قاطع العمليات ." مشيرا الى ان الايام القليلة القادمة ستشهد انطلاق عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة ./ انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد عمليات البصرة : من اهم اهدافنا القضاء على آفة النزاعات العشائرية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد عمليات البصرة : من اهم اهدافنا القضاء على آفة النزاعات العشائرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).