لا مانع ولا رادع من ذلك في الانترنيت ومواقعه

2021/03/19 | 10:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

يمكن ان ترى شخص ينكر وجود الله او

يتجاوز على القران او يكذب النبي محمد

(ص) او يرتدي العمامة او يرتقي المنبر او

يفتتح فضائية او يصدر جريدة او يعلن

اجتهاده او يدعي انه باحث او محلل

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