الترادف: غنى أم ثرثرة؟ - سليمان جبران

2021/03/19 | 10:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سليمان_جبران سليمان جبران: الترادف: غنى أم ثرثرة؟من كتاب " على هامش التجديد والتقليد في اللغة العربية المعاصرة" ص.



79 – 87.يفخر كثيرون منّا بغنى اللغة العربيّة، مشيرين إلى عشرات الأسماء في اللغة للمسمّى الواحد، كأسماء السيف والرمح والفرس والناقة وغيرها.



فهل الترادف المذكور يُثري اللغة ويرتقي بها فعلا، أم هو انتفاخ وترهّل يثقلان كاهلها، ويعيقان حركتها في هذا العصر العاصف؟لا بدّ أوّلا من السؤال: ......





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