"ستتغير الكثير من الأمور".. الرئيس الموريتاني السابق يهدد بقطع صمته

2021/03/19 | 10:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هدد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، المتهم بالفساد ويخضع للمراقبة القضائية الخميس، عبر محاميه بـ "قطع الصمت" مما يمكن أن يؤدي إلى "تغيير الكثير من الأمور".

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