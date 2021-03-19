العمليات المشتركة: إجراءات أمنية مشددة ترافق أداء الامتحانات يوم غد

2021/03/19 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، حماية المراكز الامتحانية وفق اجراءات امنية مشددة.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في تصريحات تابعتها السومرية نيوز، إن "القوات الامنية سوف تقوم باتخاذ إجراءات مهمة ومناسبة في حماية المراكز الامتحانية وجعلها امنة حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات بأجواء صحية ملائمة".

واضاف ان "القوات الامنية لديها توجيهات ان تكون هناك حماية مركزة على المراكز الامتحانية وان تكون هناك إجراءات صحية ملائمة للمراكز الامتحانات"، مشيرا الى ان " قيادة العمليات المشتركة جادة في هذا العمل".

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