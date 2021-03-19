2021/03/19 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الجمعة، القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء في الحويجة بمحافظة كركوك.

وذكر بيان للخلية ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على احد المطلوبين وفق المادة ٤/إرهاب في منطقة (المرة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك وفقاً لمعلومات استخبارية وبعملية نوعية".

واضاف البيان انه "تمت إحالة المتهم المطلوب الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في كركوك ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الاتحادية تلقي القبض على مطلوب بقضايا إرهابية في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).