العثور على كدس عتاد كبير لـ'داعش' في صلاح الدين

2021/03/19 | 10:27 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، العثور على كدس عتاد كبير لـ"داعش" في محافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوات اللواء 41 بالحشد الشعبي، عثرت على كدس عتاد كبير تابع لفلول "داعش" الإرهابي في ناحية يثرب بمحافظة صلاح الدين".واضاف البيان ان "الكدس كان يضم 130 قنبرة هاون عيار (180ملم) وجلكان سي فور و200 صاعق واحادية (عدد2) 5-14 ملم وقنبرة مدفع نمساوي".

كما ضم الكدس 30 قنبرة هاون عيار 60 ملم، حيث تم العثور على الكدس داخل احد الاوكار التي تستخدمها فلول "داعش" الإرهابي، وفقا للبيان.

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