2021/03/19 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة (19 آذار 2021)، إلقاء القبض على صيدلاني معه 5 أطنان من الدواء منتهي الصلاحية في محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على معلومات دقيقة من احد المواطنين المتعاونين وضمن الجولات الميدانية التي يُجريها جهاز الأمن الوطني لمتابعة اسعار الدواء ومدى صلاحيته، تمكنت مفارز الجهاز بالاشتراك مع مفرزة تفتيش تابعة لمديرية الصحة في محافظة البصرة من ضبط 5 اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في احدى المكاتب العلمية الكائنة في حي الجزائر بعد استحصال الموافقات القضائية".وأضاف البيان، أن "المفارز صادرت قوائم ووصولات بيع الدواء الى مختلف المحافظات، ومنها العاصمة بغداد وبأسعار زهيدة، وقد القي القبض على الصيدلاني صاحب المكتب وجرى تدوين اقواله، وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة بموجب محضر ضبط اصولي، لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط صيدلاني ومعه 5 أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية في البصرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط صيدلاني ومعه 5 أطنان من الأدوية منتهية الصلاحية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).