مصرع طفل وسقوط صاروخ على منزل نائبة.. نزاع يحول سوق الشيوخ إلى ’’جبهة’’ وطيران الجيش يتدخل

2021/03/19 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بوقوع نزاع عشائري في سوق الشيوخ، اُستخدم فيه السلاح المتوسط والقاذفات، ما سبّب إصابات بليغة لامرأة وطفلها، واحتراق منازل ليس لها علاقة بالنزاع العشائري، وسقوط أحد الصواريخ على منزل نائبة في البرلمان العراقي.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "نزاعا عشائرياً اندلع في منطقة العكيكة بقضاء سوق الشيوخ، بين عشيرتين، بسبب خلاف على أرض زراعية، ليُستخدم في النزاع السلاح المتوسط وحتى القاذفات".

وأضاف، أن "استخدام القاذفات تسبب بوقوع قذيفة على دار، ليوقع إصابات بليغة لأم وطفلها"، مشيراً إلى أن "أحد الصواريخ سقط على منزل النائبة علا الناشي ما تسبب بخسائر مادية ونفوق حصان نتيجة الشظايا، كما وان صاروخاً آخر سقط على بيت مجاور لها، والثالث في نهر".

ولفت إلى أن "المرأة اصابتها خطيرة بحروق، وطفلها توفى صباح اليوم"، مبيّناً أن "قوة النزاع دفع طيران الجيش الى التحليق في المنطقة لمدة ساعتين من النزاع".

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