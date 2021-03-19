مقتل 13 عنصرا في قوات الأمن المكسيكية بكمين لمسلحين

2021/03/19 | 10:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..

أعلنت السلطات المكسيكية عن مقتل 13 عنصرا في قوات الأمن جراء هجوم شنه مسلحون على دورية جنوب ولاية مكسيكو.

وقالت وزارة الأمن التابعة لولاية مكسيكو، في بيان نشرته عبر “تويتر”: “وقعت قافلة مشتركة لوزارة الأمن وادعاء ولاية مكسيكو في كمين نصبته عصابة إجرامية في منطقة ليانو-غراندي ببلدية كواتابيك-أريناس”.

وأضاف البيان: “في الوقت الحالي تتوفر لدينا معلومات تفيد بمقتل 8 عناصر في وزارة الأمن و5 في الادعاء”.

وأطلقت وزارة الأمن والحرس الوطني والجيش القوات البحرية ومركز الاستخبارات الوطنية عملية مشتركة في منطقة الهجوم حيث تجري عمليات البحث عن المجرمين.

وفي هذا السياق نقلت وسائل إعلام محلية أن هجوما آخر نفذه مسلحون في بلدية المولويا-دي-الكيساراس المجاورة حيث قتل 4 عناصر في قوات الأمن.انتهى/25

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