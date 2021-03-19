فريق بحزاني لكرة القدم يحصل على المركز الأول في بطولة الموصل

2021/03/19 | 10:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر بمشاركة 42 فريقا من مختلف مناطق الموصل، في بطولة شباب نادي الموصل، وبعد عدة مباريات ومنافسات، ابطال فريق منتخب بحزاني يحصلون على المركز الأول في البطولة.حيث شارك في هذة البطولة 42 فريق من مختلف نواحي واقضية محافظة نينوى، وفريق منتخب بحزاني يقوم بتدريبه كل من الكابتن هكار خيري وفادي …

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