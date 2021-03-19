2021/03/19 | 10:36 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

ارتفعت أسعار الذهب اليوم وسط توقعات بارتفاع مستوى التضخم، لكن التعاملات اقتصرت على نطاق ضيق مع تحل...

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