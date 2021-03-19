2021/03/19 | 10:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأمن الوطني يضبط خمسة اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في البصرة » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 10:19

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يضبط خمسة اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يضبط خمسة اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).