الشرطة تفشل عملية استهداف لأحد خطوط نقل النفط على الطريق الدولي (صورة)

2021/03/19 | 10:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افشلت قيادة شرطة ذي قار، الجمعة، عملية تخريب استهدفت احد خطوط نقل النفط بمحاذاة الطريق السريع الدولي.

وقالت القيادة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (19 آذار 2021)، ان "الدوريات التابعة لقسم السيطرات والطرق الخارجية وخلال تجوالها بهدف تأمين الطريق الدولي، رصدت اعمال تخريب وسرقة لمادة النفط الخام للانبوب الناقل".

واضاف البيان، انه "بعد الانتقال الى مكان الحادث والاتصال بفرق الدفاع المدني ومفارز النفط للمعالجة وجدت الادوات والبطاريات المستخدمه بالتهريب وضبطت بمحضر ضبط اصولي واحيلت للقسم المختص".

N.A

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