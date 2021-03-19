العمليات المشتركة: حماية مشددة للمراكز الامتحانية

2021/03/19 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اكدت قيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة، اتخاذ اجراءات مشددة لحماية المراكز الامتحانية وتأمين اجواء مناسبة لتأدية الطلبة امتحاناتهم التي تبدأ يوم غد السبت .وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي للوكالة الرسمية إن " القوات الامنية سوف تقوم باتخاذ إجراءات مهمة ومناسبة في حماية المراكز الامتحانية وجعلها امنة حتى يتمكن الطلبة من تأدية الامتحانات بأجواء صحية ملائمة".واشار الى ان " القوات الامنية لديها توجيهات بان تكون هناك حماية مركزة على المراكز الامتحانية وان تكون هناك إجراءات صحية ملائمة لمراكز الامتحانات"، مشيرا الى ان " قيادة العمليات المشتركة جادة في هذا العمل".وحددت وزارة التربية يوم غد السبت موعدا لامتحانات الكورس الأول ونصف السنة ./انتهى9

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