الامن الوطني يضبط خمسة اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في البصرة

2021/03/19 | 10:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ ضبطت مفارز جهاز الأمن الوطني خمسة اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في البصرة.وذكر بيان للجهاز : " بناءً على معلومات دقيقة من احد المواطنين المتعاونين وضمن الجولات الميدانية التي يُجريها جهاز الأمن الوطني لمتابعة اسعار الدواء ومدى صلاحيته، تمكنت مفارز الجهاز بالاشتراك مع مفرزة تفتيش تابعة لمديرية الصحة في محافظة البصرة من ضبط خمسة اطنان من الدواء منتهي الصلاحية في احد المكاتب العلمية الكائنة في حي الجزائر بعد استحصال الموافقات القضائية؛ كما صادرت المفارز قوائم ووصولات بيع الدواء الى مختلف المحافظات، ومنها العاصمة بغداد باسعار زهيدة ".واضاف :" تم القاء القبض على الصيدلاني صاحب المكتب وجرى تدوين اقواله، وتسليمه مع المضبوطات الى الجهات المختصة بموجب محضر ضبط اصولي، لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقه"./انتهى9

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