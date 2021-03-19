2021/03/19 | 10:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدمت السفارة الأميركية في بغداد، الجمعة، التهاني بحلو السنة الفارسية الجديدة، فيما اشار الى ان فعاليات هذا العام ستكون عبر الانترنت بسبب جائحة كورونا.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت السفارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (19 اذار 2021)، "يحتفل الملايين من الأميركيين بحلول السنة الفارسية الجديدة، عيد النوروز، في 20 آذار/مارس".

واضاف البيان ان "عيد النوروز يمثل بداية فصل الربيع، الذي يتزامن مع الاعتدال الربيعي (عندما تتحرك الشمس عبر خط الاستواء على الأرض، وتقسم ساعات النهار والليل بالتساوي).



بدأ الاحتفال بهذا اليوم في بلاد فارس القديمة، لكن الاحتفال به يجرى أيضًا في تجمعات متنوعة في آسيا الوسطى، وغرب آسيا، وجنوب آسيا، والقوقاز، والبلقان، وحوض البحر الأسود منذ أكثر من 3 آلاف عام".

واشارت السفارة الى انه "جرت العادة، في الولايات المتحدة، على أن تستضيف المتاحف والمراكز الثقافية الاحتفالات والفعاليات التي تقام بمناسبة حلول عيد النوروز.



أما هذا العام، وبسبب الجائحة، فسوف تجري هذه الفعاليات عبر الإنترنت".

وتابعت السفارة "كما يستضيف موقع المتحف على شبكة الإنترنت رواية القصص لتسليط الضوء على التاريخ والثقافة الفارسية، وسيتعرف الزوار على الإنترنت على إعداد مائدة عيد النوروز التقليدية الشهيرة المعروفة باسم هفت سين (السينات السبع)، التي تتضمن سبعة أنواع احتفالية رمزية من الطعام تبدأ كلها بحرف السين باللغة الفارسية للتبشير بحلول عام جديد كله سعادة ورخاء وازدهار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على غير العادة.. السفارة الأميركية في بغداد تحتفل برأس السنة الفارسية بطريقة مختلفة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على غير العادة.. السفارة الأميركية في بغداد تحتفل برأس السنة الفارسية بطريقة مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).