العبادي يدعو إلى مراجعة سعر صرف الدولار

2021/03/19 | 10:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الجمعة، مجلس النواب الى إعادة النظر في سعر صرف الدينار من اجل السيطرة على التضخم.‏وكتب العبادي على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” قائلا إن “تخفيض سعر صرف الدينار انعكس سلبا على المواطنين خصوصا محدودي الدخل”.واضاف انه “مع الارتفاع الكبير في اسعار النفط خلال الشهر الماضي ادعو […]

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