خانقين.. المهرجان السنوي يكرم موقع PUKmedia

2021/03/19 | 10:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ختام فعاليات المهرجان السنوي الاول ليوم خانقين الذي عصر يوم الخميس 18/3/2021 تم تكريم المساهمين في تنظيم المهرجان ومنها القنوات الاعلامية والاعلاميين والصحفيين..ومن بين تلك الجهات الاعلامية موقع PUKmedia،.. حيث نال شهادتين تقديريتين وذلك نظرا لدوره المميز في نقل الاخبار والاحداث بكل مهنية وشفافية وكذلك دوره في ابراز اهم الاحداث التي تشهدها مدينة خانقين والمناطق التابعة لها اداريا وجغرافيا.

ضمت الشهادتين التقديريتين PUKmedia، والمحرر الصحفي ماجد محمد.

PUKmedia / عباس حميد رشيد / مكتب خانقين

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