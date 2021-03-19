2021/03/19 | 10:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو في اللجنة المالية النيابية عن عقد اجتماع للجنة قبل جلسة مجلس النواب المقرر عقدها للتصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية اليوم الجمعة.

وقال عضو اللجنة النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني شيروان ميرزا في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان مشروع قانون الموازنة غير جاهز للتصويت بعد، لافتا الى ان هناك اجتماع للجنة المالية النيابية في الساعة الـ 12 ظهرا اي قبل موعد الجلسة بساعة لاتمام مسودة المشروع.

وأشار النائب ميرزا الى انه قد تكون هناك اجتماعات بين كتل سياسية قبل اجتماع اللجنة المالية، معربا عن الامل في الذهاب الى الجلسة ويكون مشروع قانون الموازنة جاهز للتصويت عليه.

PUKmedia / فائق إيزدي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعقد اجتماعا اخيرا لاعداد الموازنة ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعقد اجتماعا اخيرا لاعداد الموازنة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).