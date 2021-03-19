2021/03/19 | 10:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية للاتصالات المهددة بتسليمها إلى الولايات المتحدة، الخميس كندا بـ"إتلاف أدلة" عبر محو رسائل إلكترونية ونصوص من كمبيوتر ضابط شرطة سابق شارك في اعتقالها في نهاية 2018 في مدينة فانكوفر.

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