توضيح بشأن تسلم اللواء أبو الوليد منصب قائد عمليات البصرة

2021/03/19 | 10:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

نفى مصدر مسؤول من قيادة عمليات البصرة، اليوم الجمعة، تسلم اللواء أبو الوليد قائد العمليات.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، أنه "لا صحة للأنباء التي تحدثت عن تسلم، اللواء أبو الوليد، منصب قائد عمليات البصرة".

وتداولت وسائل إعلام محلية، أنباء تسلم، اللواء أبو الوليد، منصب قائد عمليات البصرة.

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