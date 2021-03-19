تعرض مقر الحزب الديمقراطي في حلبجة لاطلاق نار

2021/03/19 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة حلبجة، اليوم الجمعة، عن تعرض المقر الرئيسي للحزب الديمقراطي الكردستاني الى اطلاق نار من قبل مجهولين.

المتحدث باسم مديرية الشرطة برزان عثمان قال في تصريح تابعته السومرية نيوز، إن "اعتداء مسلحا استهدف في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل الفرع الـ12 للحزب الديمقراطي في حلبجة، حيث قام مجهولون يستقلون دراجة نارية وسيارة بيضاء اللون باطلاق النار على المقر من دون تسجيل إصابات بشرية".

واضاف أن "حراس المقر ردوا باطلاق النار على المهاجمين الذين لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة"، لافتا الى ان "السلطات الامنية فتحت تحقيقا في الحادث".

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