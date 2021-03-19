2021/03/19 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعنلت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الجمعة، القبض على (3) متهمين متورطين بجريمة القتل العمد في المحافظة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة الحسن العسكري التابع الى قسم شرطة البلدة تمكنت من القبض (ثلاثة) متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة (406) من قانون العقوبات (القتل العمد)".

واضاف البيان ان "العملية تمتمن خلال عمليات تحرٍ وملاحقة منفصلة اعتمدت على معلومات دقيقة عن أماكن تواجدهم، ليتم تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصولياً".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ميسان: القبض على 3 متهمين متورطين بجريمة القتل العمد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة ميسان: القبض على 3 متهمين متورطين بجريمة القتل العمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).