القبض على شخصين يقومان بابتراز أصحاب المعامل في المثنى

2021/03/19 | 11:00 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الجمعة، القبض على شخصين يقومان بابتراز أصحاب المعامل في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مركز شرطة المملحة التابع إلى قسم شرطة قضاء السماوة استخبر من احد مصادره الخاصة بوجود احد المتهمين الهاربين في احدى مناطق البادية وهو يقوم بابتزاز وايقاف المعامل الاستثمارية، وحدثت اثناء ذلك مشاجرة مع احد العاملين في المعمل وقام بالاعتداء عليه بالضرب بواسطة آلة جارحة ومعه شخص آخر".

واضاف البيان انه "تم على الفور تشكيل مفرزة من قبل المركز والانتقال إلى مكان الحادث حيث اراد المتهمان الهرب، وتم القبض عليهما واحالتهما الى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".

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