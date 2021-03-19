مالي: هجمات وكلاء إيران على قواتنا في العراق تعرقل إحياء المحادثات

2021/03/19 | 11:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي إن الهجمات التي ينفذها وكلاء إيران ضد القوات الأميركية في العراق تصعّب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حشد الدعم الداخلي لمبادرته الدبلوماسية المتعلقة بإحياء المحادثات مع طهران.

وقال روبرت مالي في مقابلة صحفية إن هذه الهجمات لا تساعد المناخ الداخلي في الولايات المتحدة لإحياء المحادثات، مضيفاً أنه حين يستهدف حلفاء إيران الأميركيين في العراق أو في مكان آخر، فإن الولايات المتحدة سترد كما ردت مؤخراً وستستمر في التعامل معها بحزم.

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