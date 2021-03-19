استثمار ذي قار: إحالة اكثر من 100 مشروع للتنفيذ

2021/03/19 | 11:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار - واع- زهراء صباح اعلنت هيئة استثمار ذي قار ،اليوم الجمعة ، عن احالة اكثر من 100 مشروع للتنفيذ خلال ستة اشهر .وقال رئيس الهيئة حميد الحصونة، لوكالة الأنباء العراقية، إن "هيئة استثمار ذي قار احالت 102 من المشاريع للتنفيذ وهي في تخصصات خدمية وسياحية وانتاجية".واضاف ،ان "هذه المشاريع ستساهم في توفير فرص عمل وتحريك الاقتصاد المحلي اضافة الى تقديم الخدمات للمواطنين"، مبينا أن "الهيئة تنجز سنويا خمسة مشاريع ،وانها تمارس عملها في المراقبة والمتابعة للاسراع في انجاز المشاريع وحسب الخطة المتفق عليها".

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