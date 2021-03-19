اسعار النفط تواصل الانخفاض مع ارتفاع اعداد اصابات كورونا في العالم

2021/03/19 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ تسببت موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19، على الأخص في أوروبا، في فرض إجراءات عزل عام جديدة وثبطت الآمال في تعاف وشيك للطلب على الوقود.وبذلك تكون أسعار النفط قد تراجعت لليوم السادس على التوالي، فقد تراجع خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 59.96 دولارا للبرميل، بحلول صباح اليوم الجمعة.فيما هبط خام "برنت" بنسبة 0.16 بالمئة إلى 63.18 دولارا للبرميل.وقال بنك "غولدمان ساكس" إن عوامل معاكسة مرتبطة بالطلب من الاتحاد الأوروبي وإمدادات إيران ستبطئ استعادة سوق النفط توازنها بواقع 0.75 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من 2021، على الرغم من أنه يتوقع أن تعوض مجموعة "أوبك+" ذلك./انتهى9

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