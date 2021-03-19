شباب ورياضة البصرة: الكلام عن عدم استضافة

2021/03/19 | 11:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / اكد مدير شباب ورياضة البصرة صادق عبد الخضر الكناني :" ان الكلام عن حرمان البصرة من استضافة خليجي 25 سابق لاوانه ".وقال الكناني في بيان صحفي " ان الاخبار التي انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، بحرمان العراق ومدينة البصرة من استضافة بطولة" خليجي 25 "، سابقة لاوانها، اذ لم يصدر اي قرار رسمي بهذا الخصوص ولم يتم البت حتى الآن بهذا الامر ".واضاف :" من المؤمل ان يعقد اجتماع تشاوري خلال شهر من هذا الموعد للاتحادات الخليجية ، وسيتم على ضوئه التصويت على استضافة البصرة لهذه البطولة او عدمها ".وتابع الكناني " نأمل ان تكون البصرة على موعد مع اقامة هذه البطولة، التي طالما انتظرناها جميعاً، سيما بعد ان تم الاستعداد لها بشكل كامل من حيث تهيئة الامور اللوجستية والتنظمية التي من شأنها ان تسهم في انجاحهاواظهارها بالمستوى الذي يليق بمكانة البصرة على الصعيد الرياضي " ./انتهى

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