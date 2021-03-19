الساعدي: الحكومة قطعت لقمة العيش عن بعض الشرائح مستغلة سبات البرلمان

2021/03/19 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاصرأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان الحكومة قطعت لقمة العيش عن بعض الشرائح بحجبها مفردات البطاقة التموينية، لافتا الى ان الحكومة استغلت سبات البرلمان وعدم علو صوت النواب ورقابتهم على الحكومة.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “البرلمان في سبات وصمت ازاء قرارات الحكومة، حيث لم تحرك ساكن ازاء مجمل القضايا الجوهرية التي تمس حياة المواطن”.واضاف ان “الحكومة اضافة الى فرضها الحصار الاقتصادي على الشعب برفعها سعر صرف الدولار، ذهبت الى حجب مفردات البطاقة التموينية عن بعض الشرائح”.وبين ان “هناك شرائح وعلى الرغم من رواتبها المرتفعة الا انها تعاني من ازمة سكن وتدفع الايجارات، حيث لم يكن قرار الحكومة صائبا اتجاه بعض الشرائح المشمولة بحجب مفردات التموينية”.



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