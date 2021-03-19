اعادة برمجة الاقتصاد العراقي

2021/03/19 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

لم يعد سرا القول ان الاقتصاد العراقي

يفتقر الى التوازن البرامجي المفترض

لأي اقتصاد ، كما يخلو من البرمجة

الاستشرافية المستقبلية والتي يتوازن

فيها الحاضر المعاش مع المستقبل

المنظور

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