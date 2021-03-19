2021/03/19 | 11:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدقت محكمة تحقيق صلاح الدين أقوال

مُتهمَين إعترفا بإشتراكهم مع زمرة من

عصابات داعش الارهابية عددهم احد عشر

عنصرا بجريمة قتل العائلة في منطقة

البودور.

وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء

الاعلى لوكالة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يصدق أقوال متهمين من عصابات داعش الارهابية بجريمة البودور) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء العراقي يصدق أقوال متهمين من عصابات داعش الارهابية بجريمة البودور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).