ديالى.. شرطي ينتحر بإطلاق النار على نفسه خلال دوامه

2021/03/19 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الجمعة، بانتحار شرطي بإطلاق النار على نفسه في مركز شرطة الجيزاني قرب قضاء الخالص.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "شرطيا يبلغ من العمر 50 سنة في مركز شرطة جيزاني بالقرب من قضاء الخالص، انتحر باطلاق النار على نفسه من سلاح كلاشنكوف في داخل المركز".

وأضاف، أن "مديرية شرطة ديالى، فتح تحقيق بالحادثة لمعرفة تداعيات ودوافع الانتحار".

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