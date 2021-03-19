مصدر: اجتماع حاسم حول الموازنة.. ستُمرر اليوم حتى لو قاطع الكرد جلسة البرلمان

2021/03/19 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر داخل اللجنة المالية البرلمانية، الجمعة (19 آذار 2021)، بأن اجتماعاً حاسماً سيعقد في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم لحسم حصة إقليم كردستان، والتصويت على قانون مشروع الموازنة.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اجتماعاً حاسماً سوف يعقد الساعة 12 ظهراً في مقر اللجنة المالية بحضور رئاسة البرلمان وقادة القوى السياسية، بما فيها الكردية من أجل حسم قضية تمرير مشروع قانون موازنة سنة 2021".

وأضاف، أن "القانون جاهز للتصويت وتم تسليم نسخة الى رئاسة البرلمان، ولم يبق الا قضية حصة اقليم كردستان في الموازنة، وهذا الاجتماع سيحاول التوصل إلى اتفاق نهائي".

وأشار المصدر البرلماني، إلى أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن حصة الإقليم، سيتم تمرير قانون الموازنة، حتى إذا أقدمت القوى الكردية على مقاطعة جلسة اليوم".

وكانت رئاسة البرلمان، قد أعلنت يوم أمس، تخصيص جلسة اليوم الجمعة لإكمال التصويت على مشروع قانون الموازنة الاتحادية.

ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة التصويت على مشروع قانون الموازنة في الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة.

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