دراسة: تناول الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحا قد يحمي من مرض خطير

2021/03/19 | 11:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وجدت دراسة أن تناول وجبة الإفطار قبل الساعة 8:30 صباحا يمكن أن يقلل من مقاومة الأنسولين لديك، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري النوع 2.وبالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري النوع 2، فإن الأنسولين الذي يسمح للجلوكوز بالدخول وتزويد الخلايا بالوقود، لا يعمل بشكل صحيح.ويتعرض مرضى السكري لخطر حدوث مضاعفات صحية خطيرة.ويمكن […]

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