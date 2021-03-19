2021/03/19 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة تحولت فتاة يابانية مشهورة بركوب الدراجات والتقاط الصور معها إلى رجل يبلغ من العمر 50 عاما يدعى زينغو.رأى الناس الوجه الحقيقي لراكب الدراجة النارية في الانعكاس في إحدى الصور – واشتبهوا على الفور في الخداع.لاحظ الصحفيون اليابانيون هذه القصة وتعقبوا زينغو، وكانت القصة أن الرجل أراد الترويج لنفسه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حسناء يابانية تتحول إلى رجل خمسيني… بالصور المركز الخبري الوطني.

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