الكاظمي يوجه مفوضية الانتخابات بأخذ قرار ملائم لحسم انتخابات الخارج أو عدم إجرائها

2021/03/19 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مفوضية الانتخابات بضرورة حسم ملف انتخابات الخارج، وفقا لبيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإعلامي.

وذكر البيان أن الكاظمي وجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج أو عدم إجرائها، أو جعل إجرائها في عدد من الدول الأكثر كثافة بالمغتربين العراقيين.

في شأن أخر، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الكهرباء بتقديم جهد استثنائي لتوفير التيار الكهربائي للمواطنين مع قرب حلول فصل الصيف، وتجاوز الإجراءات البيروقراطية والاجتهادات التي عطلت العديد من المشروعات المهمة.

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