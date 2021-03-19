ضبط 5 أطنان من الدواء منتهي الصلاحية في البصرة

2021/03/19 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، ضبط 5 أطنان من الدواء منتهي الصلاحية في محافظة البصرة.وذكر الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات دقيقة من احد المواطنين المتعاونين وضمن الجولات الميدانية التي يُجريها الأمن الوطني لمتابعة اسعار الدواء ومدى صلاحيته، تمكنت مفارز الجهاز بالاشتراك مع مفرزة …

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