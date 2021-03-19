الكاظمي يوجه المفوضية بحسم إجراء انتخابات الخارج من عدمها

2021/03/19 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، المفوضية العليا للانتخابات بحسم إجراء انتخابات الخارج من عدمها.وجاء في بيان لأمانة مجلس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الكاظمي، وجه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتولي كامل المسؤولية، بشأن أخذ القرار الملائم لحسم موضوع إجراء انتخابات الخارج أو عدم إجرائها، أو جعل إجرائها في …

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