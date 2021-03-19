رئاسة البرلمان توجه بإضافة فقرة في الموازنة لإنصاف عوائل ضحايا “عبارة الموصل”

2021/03/19 | 11:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجهت رئاسة مجلس النواب، بإضافة فقرة في الموازنة المالية لإنصاف عوائل ضحايا “عبارة الموصل”.وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “رئيس المجلس محمد الحلبوسي دعا اللجنة المالية إلى إضافة فقرة في الموازنة المالية العامة لإنصاف عوائل ضحايا عبارة الموصل واعتبارهم شهداء”.وكان مجلس النواب حدد جلسة …

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