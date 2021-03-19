2021/03/19 | 11:40 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يجري عدة تغييرات امنية منها ...) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يجري عدة تغييرات امنية منها ...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).