الدليمي يحدد خيارات تنفيذ مشروع مطار الأنبار

2021/03/19 | 11:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – امنة السلامي

أكد محافظ الانبار علي فرحان الدليمي، اليوم الجمعة، أن مشروع مطار المحافظة لازال في مرحلة إعداد التصاميم، فيما حدد خيارين لتمويل المشروع.

وقال الدليمي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "مطار الانبار حتى الآن في إعداد التصاميم، بعد إكمال مشروع الكارب، واستحصال موافقة كل الدوائر ذات العلاقة، سيتم تحديد موقعه".

وأضاف ان " هناك خيارين لتمويل مشروع مطار المحافظة، الأول من موازنة الدولة، ومن المؤمل أن يكون هناك مبلغ معين لرفد المشروع، والخيار الثاني العمل باتجاه الاستثمار"، مشيرا إلى أن "هنالك الكثير من الشركات المتقدمة لاستثمار مطار الانبار، لكن هناك محاولة بأن يكون تمويل المشروع عن طريق موازنة الدولة، لا سيما المرحلة الأولى منه".

واوضح أن "مطار الانبار مشروع كبير وسيكون لشحن البضائع ونقل مسافرين خارج وداخل العراق"، مبينا انه " طلب من الحكومة مخصصات مالية تترواح من ٥٠ ملياراً إلى ١٠٠ مليار دينار عراقي، حتى يتم البدء بمراحل البنى التحتية و التفاصيل الأخرى ومنها مطار المحافظة".

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