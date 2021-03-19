اختتام اجتماعات اللجنة العراقية السورية المشتركة وتوقيع ثماني مذكرات تفاهم

2021/03/19 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اختتمت في العاصمة بغداد اجتماعات الدورة العاشرة للجنة الوزارية المشتركة العراقية السورية بتوقيع ثماني مذكرات تفاهم في مجالات مختلفة.وقال وزير التجارة علاء احمد الجبوري ،رئيس الجانب العراقي ، في بيان اليوم : ان" الاجتماعات تمخض عنها توقيع ثماني مذكرات في مجالات الاعمار والاسكان والاستثمار والتعليم العالي والتربية والرياضة والشباب والثقافة والسياحة والاعلام ،من قبل وزراء الوزارت المعنية ".واضاف :" ان التوقيع على المحضر الختامي سيكون إطار عمل للجانبين في جوانب متعددة"، مبينا :" ان انعقاد الدورة العاشرة من اجتماعات اللجنة هو لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين فضلا عن كونه فرصة مهمة لمناقشة كل المواضيع والمشاريع المشتركة والاتفاق على الآليات اللازمة لتذليلها".واشار الوزير الى :" ان هناك مجالات متنوعة للتعاون بين العراق وسوريا في ما يتعلق بالمشاريع واقامة المعارض الدولية والمتخصصة ، اضافة إلى الفرص الاستثمارية "، مؤكدا أهمية العمل المشترك على بناء مصالح اقتصادية بشكل متكامل وتنمية التوازن التجاري .يذكر ان اجتماعات اللجنة العراقية السورية المشتركة استمرت على مدى يومين ، وترأسها عن الجانب العراقي وزير التجارة علاء الجبوري وعن الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل .ونوقشت خلالها جملة من الملفات والمواضيع المشتركة في مجالات مختلفة لتعزير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري ./انتهى8

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