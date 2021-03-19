تعرض مقر للديمقراطي الكردستاني في حلبجة الى هجوم مسلح

2021/03/19 | 11:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تعرض مقر للحزب الديمقراطي الكردستاني في حلبجة باقليم كردستان ، الى اطلاق نار من قبل مجهولين.وقال المتحدث باسم شرطة حلبجة برزان عثمان في تصريح صحفي :" في الساعة الواحدة من صباح اليوم تم إطلاق نار على الفرع /12/ للحزب الديمقراطي في محافظة حلبجة من قبل مسلحين يستقلون دراجة نارية وسيارة ، دون وقوع اصابات بشرية".واضاف المتحدث :" تم الرد على المهاجمين من قبل حراس الفرع ، ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة"./ انتهى

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